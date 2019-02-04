Son Dakika Haberleri: Devrek Devlet Hastanesine Palyaf Bakım Merkezi Açıldı

Devrek Devlet Hastanesine Palyaf Bakım Merkezi Açıldı

1 saat önce

Devrek Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyaf Pakım Merkezi açıldı.

Devrek Devlet Hastanesine Palyaf Bakım Merkezi Açıldı, System.String[]
Devrek Devlet Hastanesinde 10 yataklı Palyaf Pakım Merkezi açıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Devlet Hastanesi bünyesine kazandırılan 10 Yataklı Palyaf Bakım Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ve diğer semptomları erken tanımlamak, değerlendirmek, bu kişilere aile bireylerine tıbbı, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla hizmete açılan 10 Yataklı Palyaf Bakım Merkezi'nin açılışında Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Başkanı ve Kamu Hastaneleri Başkan Vekili Doktor Ömer İnan Güven, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Uzman Hasret Birinci, Devrek Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Murat İleri, Başhekim Yardımcısı Doktor Hilal Özdemir, İdari ve Mali İşler Müdürü Feti Kuzu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elvan Aytaş, müdür yardımcıları Orhan Ekeroğlu, Recep Tavukçu ile hastaneden görev yapan hekimler ile personel hazır bulundular. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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