Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika

Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı

26 dakika önce

Devrek Diyanet Sen tarafından Mekke'nin Fethi ile ilgili program düzenlendiZonguldak'ın Devrek ilçesi Diyanet Sen Şubesi tarafından Mekke'nin Fethinin 1390. yıl dönümü ve Doğu Türkistan Zulmünün Tel'ini hakkında program düzenlendi.

Devrek Diyanet Sen'den Mekke'nin Fethi programı, System.String[]

Devrek Diyanet Sen tarafından Mekke'nin Fethi ile ilgili program düzenlendi


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Diyanet Sen Şubesi tarafından Mekke'nin Fethinin 1390. yıl dönümü ve Doğu Türkistan Zulmünün Tel'ini hakkında program düzenlendi.


Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) organize edilen programda Devrek Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İstiklal Marşının ardından okunan Kur'an-Kerim Tilavetinden sonra davetlilere hitap eden Devrek Diyanet Sen Temsilcisi Muharrem Yaprak, "Mekke'nin Fethinin gönül coğrafyamızdaki yankılarını tekrar tekrar gözden geçirelim. Turan coğrafyamızda kan ağlayan Doğu Türkistan'da ki soydaşlarımıza, kardeşlerimize uygulanan işkenceleri, baskıları ve zulümleri hep birlikte hissedelim istedik. Bir milleti ayakta tutan unsurlardan biri her türlü harici ve dahili menfi tesirlere karşı mukavemetini sağlayan manevi değerlerin gücüdür. Asırlarca dünya milletleri arasında itibarlı ve güçlü bir millet olarak yaşamımızı, milli ve manevi değerlerimizin üstünlüğüne borçluyuz. Fakat bu değerlerimizin bize kazandırdığı dünya görüşü insanlara karşı sevgi saygı, aile, komşu, devlet ve Allah'a karşı vazifelerimize bağlılık gibi üstün hayat telakkilerini yetişmekte olan nesillerimize kazandırma zorundayız" diye konuştu.


Program okunan şiirle ile sona erdi - ZONGULDAK

Doğu Türkistan, Diyanet Sen, Devrek, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:26 Kaynak: İHA
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