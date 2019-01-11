Devrek Engelsiz Yaşam Merkezinden Anlamlı Bağış
1 saat önce
Devrek'te faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen'e bağışta bulunuldu.
Devrek
'te faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen
'e bağışta bulunuldu. Zonguldak
'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi personeli ve burada kalan engelli bireyler tarafından Yemen'e nakit bağışında bulunuldu. Afad tarafından yurt genelinde başlatılan yardım kampanyasına destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden engelli bireyler ve kurum personeli," Bizler ülkemizde rahat ve huzur içindeyiz. Ancak bu ülkede yaşayan kardeşlerimiz zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermekteler. Bizlerde personel ve burada eğitim gören kardeşlerimiz ile kendi harçlıklarımızdan biriktirmiş olduğumuz 1251 lirayı kurum yetkilileri nezaretinde Devrek Ziraat Bankası
Şubesine yatırarak onlara bir nebze olsun katkı sağlayalım istedik" diye konuştular. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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