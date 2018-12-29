Devrek Gazi Ortaokulu Tarafından Dayanışma Kahvaltısı Düzenlendi
1 saat önce
Devrek Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.
Devrek
Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Zonguldak
'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Devrek Otel'de gerçekleştirilen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, okula maddi katkı vermenin mutluluğunu yaşadılar. Organize edilen kahvaltı programı ile ilgili bilgi veren Devrek Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu," Bugün burada okulumuz yararına düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltı programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Davetlilerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz bu organizasyonda elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile okulumuzun giderlerinde kullanılacaktır. Organize ettiğimiz bu kahvaltıda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:09 Kaynak: İHA
Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık
Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü