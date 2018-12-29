Son Dakika Haberleri: Devrek Gazi Ortaokulu Tarafından Dayanışma Kahvaltısı Düzenlendi

Devrek Gazi Ortaokulu Tarafından Dayanışma Kahvaltısı Düzenlendi

1 saat önce

Devrek Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek Gazi Ortaokulu Tarafından Dayanışma Kahvaltısı Düzenlendi, System.String[]
Devrek Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Gazi Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Devrek Otel'de gerçekleştirilen kaynaşma ve dayanışma kahvaltısı Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, okula maddi katkı vermenin mutluluğunu yaşadılar. Organize edilen kahvaltı programı ile ilgili bilgi veren Devrek Gazi Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Çepcioğlu," Bugün burada okulumuz yararına düzenlenen dayanışma ve kaynaşma kahvaltı programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Davetlilerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz bu organizasyonda elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ile okulumuzun giderlerinde kullanılacaktır. Organize ettiğimiz bu kahvaltıda bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve hemşehrilerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık

Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 15:02:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek Gazi Ortaokulu Tarafından Dayanışma Kahvaltısı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]