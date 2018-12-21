Son Dakika Haberleri: Devrek Halk Eğitimi Merkezi Tarafından Su Kabağı İşleme Kursu Açıldı

Devrek Halk Eğitimi Merkezi Tarafından Su Kabağı İşleme Kursu Açıldı

3 saat önce

Devrek'te Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan su kabağı işleme kursu kursiyerler tarafından büyük ilgi görüyor.

Devrek Halk Eğitimi Merkezi Tarafından Su Kabağı İşleme Kursu Açıldı, System.String[]
Devrek'te Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan su kabağı işleme kursu kursiyerler tarafından büyük ilgi görüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan su kabağı işleme kursu özellikle kursa katılan bayanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Devrek Esnaf Odası binası üçüncü katta açılan ve Ayşegül Yurttadur'un eğitmenliğini gerçekleştirdiği 18 kursiyerin su kabaklarına işledikleri figürler büyük ilgi görüyor.

256 saatlik su kabağı işleme kursu ile ilgili bilgi veren Kurs eğitmeni Ayşegül Yurttadur," Çoğunluğunu bayanların oluşturduğu kursumuzda su kabaklarından özellikle masalarda kullanılmak için avizeler imal etmekteyiz. 256 saat sürecek olan kurs sonucunda üretmiş olduğumuz ürünlerimizin sergisini açmayı planlıyoruz. Su kabaklarının üzerine delme,oyma ve boyama işlemleri uygulayarak çeşitli motifler ön plana çıkartmaktayız. Şu anada kadar kursiyerlerimiz oldukça başarılı işler üretmeye başladılar. Bizlere destek olan Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yaşar Özlüoğlu'na kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:56 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel
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