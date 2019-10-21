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Son Dakika Güncel Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi'nden kermes

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi'nden kermes

2 saat önce

Devrek'te faaliyetlerini sürdüren Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin düzenlediği kermes açılışında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi'nden kermes, System.String[]

Devrek'te faaliyetlerini sürdüren Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin düzenlediği kermes açılışında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi.


Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermese vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelerek etkinliğe destek verdiler. Düzenlenen kermes açılışında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Meltem Cozur, "Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Anadolu Lisesi, Hamidiye, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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