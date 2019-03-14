Son Dakika Haberleri: Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden Kermes

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden Kermes

1 saat önce

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kermes programı düzenlendiZonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından okul yararına kermes programı düzenlendi.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden Kermes, System.String[]
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kermes programı düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından okul yararına kermes programı düzenlendi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve çok sayıda davetlinin iştirak ettiği kermes programı hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Duygu Özmekik, "Her yıl okulumuz yararına organize ettiğimiz kermesimize gerek maddi ve gerekse manevi anlamda verdikleri desteklerden dolayı velilerimize ve davetlilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci velilerimizin evlerinde bin bir zahmetle hazırlayıp misafirlerimize sunduğumuz onlarca çeşit yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile okulumuzun eksikliklerini giderme ve yardıma muhtaç öğrencilerimiz destek çabası içindeyiz. Devlet ve vatandaş el ele verdiği takdirde üstesinden gelebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Yine kermesimizin açılışında bizlere destek veren Devrek protokolüne ve siyasi parti temsilcilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

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