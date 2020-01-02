Devrek ilçesinde parkmetreler ve kaldırım işgalleri - Son Dakika
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Devrek ilçesinde parkmetreler ve kaldırım işgalleri

6 saat önce

Devrek Belediyesince, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kaldırım işgali yönetmeliği kapsamında çalışmalar başladı.

Devrek ilçesinde parkmetreler ve kaldırım işgalleri, System.String[]

Devrek Belediyesince, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kaldırım işgali yönetmeliği kapsamında çalışmalar başladı.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı Recep Korum ve Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy ile yönetmelik kurallarına uyup uyulmadığı konusunda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bozkurt'un şu ifadelerine yer verildi:

"Kaldırım işgali konusunda kararlı adımlarla geldiğimiz süreçte kurallara riayet eden esnaflarımıza da gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın çağrımıza destek verdiğini görüyoruz ve mutlu oluyoruz. İlçemizin çehresinde toparlanma olmuş. Belli sınırlar içerisinde olmasını rica etmiştik. Esnafımız da belirlenen sınırlara riayet ediyor. İnşallah bu uygulamadan hem vatandaşlarımız hem de Devrek olarak hep beraber memnun oluruz. Vatandaşlarımızın rahatlığı her şeyin önünde geliyor. Trafik sıkışıklığının ve gelişigüzel araç parklarının önlenmesi amacıyla başlattığımız parkmetre uygulamasıyla yine vatandaşlarımızın rahatlığı ve şehirde nizamın sağlanmasını amaçladık."

Selçuk Çetin, Zabıta, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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