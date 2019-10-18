Son Dakika Haberleri: Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Son Dakika Genel Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

2 saat önce

Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyorZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycılık yapan Macit Çekeneci, 50 yıldır yaptığı mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycılık yapan Macit Çekeneci, 50 yıldır yaptığı mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yıldan bu yana kalaycılık yapan Hüseyin Macit Çekeneci adlı usta kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini zor şartlar altında yürütmeye çalışıyor.

Devrek'in Demirciler Çarşısında 50 yıldan bu yana baba mesleği olan kalaycılığı yürüten Macit Çekeneci, "Babamdan teslim aldığım ve 50 yıldan bu yana devam ettirdiğim mesleği zor şartlar altında devam ettirmeye çalışıyorum. Artık bu mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyorum. Şu ana kadar bu sanatta yetişen yeni bir eleman yok yani sizin anlayacağız bir sanat daha tarihe karışma aşamasına geldi. Bölgede de çok kalaycı ustası olmadığı için çevre il ve ilçelerden de iş yaptırmaya gelen esnaf ve vatandaşlarımız var. Ama dediğim gibi artık biz son nesiliz bu meslekte" diye konuştu.

Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Hüseyin Macit, Zonguldak, Devrek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yediği baklavanın parasını vermemek için saçını koparıp tatlının içine koydu
Acun Ilıcalı'nın saplantılı hayranı Reşat Özkan'dan dikkat çeken çıkış: Karşına çıkacağım o zaman ne yapacaksın? Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:28:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'in en eski kalaycısı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]