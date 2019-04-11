Son Dakika Haberleri: Devrek Jandarma Personelinden İlçe Emniyetine Ziyaret

Devrek Jandarma Personelinden İlçe Emniyetine Ziyaret

2 saat önce

Devrek Jandarma personeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Devrek Jandarma Personelinden İlçe Emniyetine Ziyaret, System.String[]
Devrek Jandarma personeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne tebrikler ve ziyaretler kesintisiz devam ederken, Devrek İlçe Jandarmada görev yapan personel de Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan nezaretinde emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek kuruluş yıl dönümlerini kutladılar. Jandarma personelinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Devrek İlçe Emniyet Müdürü Selim karartı," Arkadaşlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koparan ise," Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle kendilerini hem tebrik ettik hem de çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk. Arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:32:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek Jandarma Personelinden İlçe Emniyetine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]