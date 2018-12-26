Son Dakika Haberleri: Devrek Kar Beyazına Büründü

Devrek Kar Beyazına Büründü

10 dakika önce

Devrek ilçe merkezine kar yağdı.

Devrek Kar Beyazına Büründü, System.String[]
Devrek ilçe merkezine kar yağdı. Ekipler karla mücadele için hazırlıklı bekliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçe merkezine ilk kar yağışı başlarken özellikle yüksek kesimlerde 10 santime varan kar kalınlıkları oluştu. Özellikle ilçeye bağlı köylerde yoğun olarak görülen kar yağışı ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Şu ana kadar üç köyden yollarla ilgili şikayet aldık ve ekiplerimizi kapanmak üzere olan köy yollarına yönlendirerek kapanmasını engelledik. Ekiplerimizin bir kısmı köy yollarında çalışmalarına devam ederken, diğer ekiplerimizi de her an meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır olarak bekletiyoruz. Halen ilçemize bağlı kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" diye konuştu - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Güncel
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