Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerinde - Son Dakika
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Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerinde

6 saat önce

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köylerden bilgi alışverişinde bulunmak için ziyaretlerine devam ediyor.

Devrek Kaymakam Vekili Altay köy ziyaretlerinde, System.String[]

Kaymakam Vekili Ümit Altay ilçeye bağlı köylerden bilgi alışverişinde bulunmak için ziyaretlerine devam ediyor.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakam Vekili Ümit Altay çeşitli birim amirleri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı köyler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak ziyaretlere devam ediyor.


Göreve geldiğinden bu yana köy ziyaretlerini sürdüren Altay, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İl Genel Meclis Üyeleri İsmet Bostancı ve Mustafa Uzundal, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim, Dr. Gülfer Çetin ile birlikte ilçeye bağlı Tosunlar, Velibeyler, Kabaca ve Çağlar köylerini ziyaret ederek muhtarların ve köylü vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Vekili Altay, köylere düzenlenen ziyaretle ilgili şunları söyledi," Bugünkü ziyaretimizin amacı, köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın ve muhtarların sorunlarını yerinde dinleyerek istek ve taleplerini ilgili kurum amirlerimiz ile paylaştık. Bugün ziyaret ettiğimiz köylerimizde ciddi anlamda eksiklik göremedik yalnızca vatandaşlarımızın Kabaca Köyünde morg talebi vardı onu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu - ZONGULDAK

Devrek İlçesi, Zonguldak, Jandarma, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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