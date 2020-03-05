Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ziyaret etti - Son Dakika

Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ziyaret etti

6 saat önce

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay yaralı askeri evinde ziyaret etti.

Devrek Kaymakam Vekili Altay, yaralı askeri evinde ziyaret etti, System.String[]

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay yaralı askeri evinde ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde İdlip'te meydana gelen hava saldırısında yaralanan Devrekli Piyade Uzman Çavuş Recep Ortabaş'ı (28), Devrek Kaymakam Vekili ve Gökçebey kaymakamı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.


İdlip'te meydana gelen saldırıda ayağından yaralanan Ortabaş, Devrek ve Gökçebey kaymakamları ile Zonguldak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından evinde ziyaret edildi.


Meydana gelen saldırıdan dolayı vatan olarak çok üzgünüz diyen Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, "Vatan müdafaasında göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı kendisine teşekkür ettik ve dualarımızı ilettik kendisine tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.


İdlip'te meydana gelen kalleşçe saldırı nedeniyle ayağından yaralanan 4 yıllık Piyade Uzman Çavuş Recep Ortabaş ise," Öncelikle ben gazi değilim bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ayağımdan yaralandım ve düzelir düzelmez tekrar birliğime geri dönerek arkadaşlarımın yanında vatan savunmasına devam edeceğim. Mesleğimde şimdiye kadar üç büyük operasyona katıldım bu harekatta çok zor duruma düştük orada bulunan komutanlarımız ve arkadaşlarımız gerçekten çok zor durumda görev yapıyorlar. Bize diyorlar ki Suriye'de ne işimiz var diyorlar? Bize ne emir edilirse biz onu yapar ve hayata geçiririz. Bizim için mevzu vatansa gerisi teferruattır. Ben bu yüzden gururluyum ve mutluyum. Bizler orada bir bütünüz abiyiz, kardeşiz orada olmak bir ayrıcalıktır. Bizler vatandaşlarımızdan sadece dua istiyoruz gerçekten duaya çok ihtiyacımız var. Ben şu anda burada mutlu değilim. Doğrusunu isterseniz arkadaşlarımın yanında birliğimin içinde olmayı tercih ederdim. Ben gazi değilim keşke gazi olsaydım, keşke şehit olsaydım ama nasip işi bu" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek, İdlip, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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