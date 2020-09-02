Devrek Kaymakamı Altay'dan köylere ziyaret - Son Dakika

Devrek Kaymakamı Ümit Altay ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek ilgililerle ve vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulundu

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay çeşitli birim amirleri ile birlikte ilçeye bazı köyleri ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla birlikte mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

Pandemi nedeniyle yaklaşık beş aydan bu yana köy ziyaretlerini gerçekleştiremeyen Altay virüs vakalarının asgariye inmesi nedeniyle ikinci kez yeniden köy ziyaretlerine başladı.

Madencioğlu, Kurudere, Eveyikli ve Derebulaca köylerini ziyaret beden Kaymakam Ümit Altay buralarda vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek mevcut sorunlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu

Beraberindeki kurum amirleri ile köy ziyaretlerini gerçekleştiren Altay," Paandemi nedeniyle uzun süre ile köy ziyaretlerini askıya almıştık. Son gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin ardından yaklaşık bir ay geçti özellikle de köylerimizde vaka sayısında ciddi anlamda düşüş mevcut ve bu da bizleri sevindiriyor. Sizlerle tekrar bir araya gelerek mevcut sorunlarını muhtarlarımız ile birlikte ele vererek çözme yollarına gidiyoruz.

Köy ziyaretlerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Benim vatandaşlarımızdan bir ricam var. Köylerimizde korona virüs vakaları oldukça az ve bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri ve ile maske kullanmalarına devam etmelerini istirham ediyorum. Ne kadar mesafeli ve hijyen kurallarına uyarsak virüse yakalanmama şansımız o kadar yüksek olur" diye konuştu.

Kaymakam Ümit Altay tarafından gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde şehit ve gazi yakınları da unutulmadı. - ZONGULDAK