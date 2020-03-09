Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti - Son Dakika

Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.

Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından bir tekstil firmasında çalışan yaklaşık 100 kadına karanfil takdiminde bulundu.


Devrek'te bir tekstil firmasını ziyaret eden Ümit Altay," Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi iş hayatında da büyük başarılara imza atan bireylerdir. Bu günkü ziyaretimiz ise firmanın Pazar günü kapalı olması nedeniyle bir gün gecikmeyle de olsun burada çalışan hanımları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik edip onlara birer karanfil hediye ederek gönüllerini alalım istedik" diye konuştu.


Kaymakamdan karanfil aklan bayan işçiler ise Altay'a nazik davranışından dolayı teşekkür etiler. - ZONGULDAK

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı
22:35 Şevket Kazan hayatını kaybetti
22:35 Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi
22:35 Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:37:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]