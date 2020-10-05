Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

Devrek Kaymakamlığı tarafından durumu olmayan öğrenciler için tablet bağış kampanyası düzenlendi.

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi, System.String[]

Devrek Kaymakamlığı tarafından durumu olmayan öğrenciler için tablet bağış kampanyası düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından maddi durumu olmayan öğrenciler için tablet kampanyası düzenlendi. Durumu olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet bağış kampanyası organize ettiklerini belirten Kaymakam Ümit Altay," Tüm hemşerilerimizin, özellikle de iş insanlarımızın ve Devrekli gurbetçi vatandaşlarımızın bu anlamda katkılarını bekliyoruz. Maddi olarak katkıda bulunamayanlardan da ricamız bu duyuruyu paylaşarak kampanyamıza destek verebilirler. Arzu edenler doğrudan tablet alarak Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de teslim edebilirler.

Bu kampanyaya destek verenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek verecekler için hesap numaraları görselde yer almaktadır" diye konuştu - ZONGULDAK

Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi

Devrek İlçesi, Zonguldak, Tablet, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arkadaşıyla iddiaya girip arabayı yaşlı çiftin motosikletinin üzerine süren şahıs gözaltına alındı Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Kanada, Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiasıyla bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini durdurdu Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 00:33:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek Kaymakamlığı bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei