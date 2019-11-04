Son Dakika Haberleri: Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kermes
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Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kermes

6 saat önce

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kermes, System.String[]

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği tarafından Cumhuriyet Alanında okul yararına kermes gerçekleştirildi. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilk kez gerçekleştirdiği kermes açılışı ile ilgili bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Akça," Öncelikle bu organizasyonu hazırlayan arkadaşlarımıza ve okulumuza katkıda bulunmak üzere onlarca çeşit yiyecek ve içecekleri hazırlayan hanım kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Okulumuz bu yıl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ilk kez ayrı bir okulda sadece kızlarımıza eğitim vermektedir. Daha evvel bu lisemiz erkek ve kız öğrenciler olarak aynı okulda eğitim görmekteydiler. Şimdi ise erkek ve kızlarımız ayrı ayrı okullarda eğitim öğretimlerine devam etmekteler. Bu nedenle de kız lisesi olarak ilk kez böyle bir faaliyette bulunduk ve bunda da gayet başarılı olduk. Bizlere desteklerini esirgemeyen öncelikle okul aile birliğinde yönetiminde görev alan arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren Devrek halkına arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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