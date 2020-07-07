Devrek Milli Eğitim'de Kahya dönemi başladı - Son Dakika

Devrek Milli Eğitim'de Kahya dönemi başladı
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ki nöbet değişiminde Ercan Kahya Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladıZonguldak'ın Devrek İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar kurum müdürü olarak görev yapan Abdullah Turan'ın tayininin Kastamonu'ya çıkması nedeniyle İlçe Milli...
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ki nöbet değişiminde Ercan Kahya Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başladı
Zonguldak'ın Devrek İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar kurum müdürü olarak görev yapan Abdullah Turan'ın tayininin Kastamonu'ya çıkması nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde boşalan makama yaklaşık 8 yıldan bu yana Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığını yürüten Ercan Kahya Devrek'e atanarak yeni görevine başladı.
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahya, "Şimdiye kadar Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundum bu bir bayrak devir teslim olayıdır. Şahsımıza her alanda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Devrek'te de mesai arkadaşlarımız ile birlikte Abdullah Turan hocamızdan teslim aldığımız hizmeti en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizde hizmet değişmez sadece yer değişir. Devletimizin bize sunduğu imkanlar dahilinde bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da Devrek halkına eğitim alanında hizmet etmek için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:58 Kaynak: İHA
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