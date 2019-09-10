Son Dakika Haberleri: Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden düzenlendi
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Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden düzenlendi

15 dakika önce

Devrek şehir merkezi nüfusu yeniden düzenlenerek nüfus bildirim tabelası değiştirildi.

Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden düzenlendi, System.String[]

Devrek şehir merkezi nüfusu yeniden düzenlenerek nüfus bildirim tabelası değiştirildi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karyolaları yaklaşık iki ay evvel yaptığı hatadan geri dönerek şehir merkezinin gerçek nüfus sayısını yeni diktiği tabelalara yazdırarak vatandaşların bilgi sahibi olmalarını sağladı. 5 Temmuz 2019 tarihinde Devrek şehir girişindeki nüfus tabelasına Şehir Merkezinin Nüfusunu 57 bin 600 yazmış ancak şehir merkezinin gerçek nüfusu 26 bin 500 yazılması gerekirken köylerle birlikteki toplam nüfusu olan 57 bin 600 yazılmıştı.


Vatandaşların şikayetleri sonucunda Kara yolları Devrek Şefliği bu hatayı ancak iki ay sonra fark ederek geçtiğimiz günlerde şehir giriş nüfus tabelalarını 57 bin 600 rakamını doğrusu olan 26 bin 500 olarak değiştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Devrek Kara yolları Şefliği ise, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kendilerine verdikleri Dayalı Nüfus Sayım Sonuçlarının ardından bu rakamı tabelaya yansıttıklarını, ifade ettiler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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