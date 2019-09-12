Devrek simidi yurt dışı yolcusu

Yurt dışından gelerek izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler dönüşlerinde sevdiklerine Devrek Simidi götürüyorlar.



Dünyaca ünlü bastonu ile nam salan Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ki gurbetçi vatandaşlar en az baston kadar ünlü Devrek Simidini izin dönüşlerinde sevdiklerine hediye olarak götürüyorlar.



İlçenin en eski tarihi simitçisinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, konula ilgili bilgi veren Simit Ustası Mustafa Güneş, "Yabancı ülkelerde çalışan ve izinlerini ilçemizde geçiren gurbetçi vatandaşlarımız izin dönüşlerinde sevdiklerine memleketimizin de kokusunu içinde barındırdığı Devrek simidini hediye olarak götürüyorlar. Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan gelerek sıla özlemlerini gideren gurbetçi vatandaşlarımız yine izinlerinin bitiminde buradan yüzlerce simitleri paketleterek oralarda bulunan eş dost ve akrabalarına hediye ediyorlar. Simitlerin hemen bayatlamadığını ifade eden Güneş" Vatandaşlarımızın yolculuğu en fazla 3 gün sürüyor o da araçlarıyla giderlerse. Uçakla ile yolculuk yapan gurbetçilerimiz ise aynı gün de Devrek simidini sevdiklerine takdim ediyorlar" diye konuştu. - ZONGULDAK