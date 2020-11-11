Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu - Son Dakika

Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
11.11.2020 17:59
Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı'nın emekliye ayrılmasıyla boşalan bu göreve Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik atandı.
Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı'nın emekliye ayrılmasıyla boşalan bu göreve Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik atandı.
Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü görevini uzun yıllar başarıyla yürüten Devrekli Mesut Özmekik Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürlüğüne atandı. Özmekik'in Devrek'teki yeni görevine 10 gün içinde başlaması bekleniyor. - ZONGULDAK
Son Dakika Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kurallara uymazsak kısıtlamalar olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı