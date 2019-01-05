Son Dakika Haberleri: Devrek Tarım İlçe ile Manavgat Tarım İlçe Kardeş İlçe Oldu

Devrek Tarım İlçe ile Manavgat Tarım İlçe Kardeş İlçe Oldu

1 saat önce

Devrek Tarım İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü kardeş ilçe oldular.

Devrek Tarım İlçe ile Manavgat Tarım İlçe Kardeş İlçe Oldu, System.String[]
Devrek Tarım İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü kardeş ilçe oldular.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kardeş ilçe oldular. "Gelin kardeş olalım" projesi kapsamında hayata geçirilen ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarafından 16 ilçe arasından seçilen ve Manavgat ile kardeş ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıfat Verim," Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ülkemizin tarım potansiyelini geliştirmek amacı ile başlatılan "Gelin kardeş olalım" projesi ile Devrek ilçemiz Manavgat ilçesi ile kardeş olarak 2023 hedefleri için hızla mesafe kat edecektir. Proje kapsamında ilçeler arasında modern ve teknolojik gelişmeler paylaşılacak, ilçemizin fizibilitesi ve tarım desteği çıkarılacak. Çiftçilerimize uygulamalı seracılık eğitimi, Antalya bölgesine seracılık konusunda çiftçi eğitim gezileri, üç yıllık süreçte çiftçilerin karşılıklı paylaşımları ile ilçe müdürlükleri arasında bilgi alışverişleri yapılarak Devrek için finansman kuruluşlarına proje teklifi yapılıp, modern ve teknolojik seracılığı bölgemizde nitelikli kadın iş gücü ile birleştirecektir. Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Belediyesi, Zonguldak Tarım Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı ve S.S Dedeoğlu Çolakpehlivan Kadınlar Kooperatifi ile Devrek Ziraat Odası yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Zonguldak, Manavgat, Devrek, Güncel
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