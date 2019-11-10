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Devrek'te 10 Kasım anma programı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen törenlerle anılırken, programa Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlandı.

Devrek'te 10 Kasım anma programı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen törenlerle anılırken, programa Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından (AKM)Atatürk Kültür Merkezindeki programa geçildi. Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Programın sonunda Devrek Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı" 10 Kasım" programı da davetliler tarafından büyük beğeni kazandı.


Düzenlenen anma programına; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra diğer daire müdürleri, askerler, muharip gaziler, öğretmenler, sivil tolum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 10 Kasım, Türkiye, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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