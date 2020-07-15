Devrek'te 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği - Son Dakika

Devrek'te 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kardeşlik etkinliği çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Kardeşlik etkinliği çerçevesinde çeşitli programlar düzenlendi.

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Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve tüm resmi kurum amirlerinin iştirak ettiği 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Programı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program ilk olarak Merkez Ulu Camide öğlen namazı öncesinde 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için mevlidi şerif okundu.


Daha sonra Cumhuriyet Alanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisi Devrek Kaymakamı Ümit Altay ve diğer daire amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilirken, Kaymakam Ümit Altay nezaretinde ki heyet Devrek Yılancakuz Rahmanlar Mahallesinde kabri bulunan Piyade Uzman Çavuş Okan Korkut ile Pınarönü Köyünde kabri bulunan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın kabirleri, ziyaret ederek Devrek Müftülük Personeli tarafından Kur'an-ı Kerim Tilavetleri okundu. Kabir ziyaretlerinin ardından heyet şehit ailelerini ziyaret ettikten sonra programlar sona erdi. - ZONGULDAK

Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek'te 15 Temmuz Şehitlerini anma etkinliği - Son Dakika
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