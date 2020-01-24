Devrek'te 17 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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Devrek'te 17 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Devrek'te kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Devrek'te 17 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Devrek'te kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kar yağışı nedeniyle 130 kilometrelik alanı kapsayan 17 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdare ekipleri, Devrek'e bağlı toplamda 130 kilometrelik alanı kapsayan 17 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.


Yetkililer, şu an için kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, acil durumlarda meydana gelebilecek vakalar için de paletli ambulansların hazır vaziyette bekletildiğini, kar yağışının durması halinde ulaşıma kapalı köy yollarının akşama kadar açılacağını kaydetti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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