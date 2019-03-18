Son Dakika Haberleri: Devrek'te 18 Mart Şehitleri Anma Programı

Devrek'te 18 Mart Şehitleri Anma Programı

1 saat önce

Devrek ilçesinde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü" etkinliğinde programa katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Devrek'te 18 Mart Şehitleri Anma Programı, System.String[]
Devrek ilçesinde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü" etkinliğinde programa katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Alanında sabah düzenlenen anma programında Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumundan sonra tören Atatürk Kültür Merkezi (AKM) toplantı salonunda devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, Devrek Sabahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi'nin hazırladığı "Çanakkale 18 Mart Şehitler Günü" programında Çanakkale ille ilgili Sinevizyon gösterileri, şiirler, Çanakkale savaşının canlandırılmasının ardından program sona erdi

Düzenlenen programa; Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Başçavuş Batıkan Alan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire müdürleri, muharip gaziler, şehit aileleri, askerler, diğer siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından şehit ailelerine ve gazilere Devrek Öğretmenevinde çeşitli, ikramlarda bulunuldu - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Devrek, Güncel
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