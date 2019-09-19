Devrek'te 19 Eylül Gaziler Günü Kutlaması

Devrek'te "Gaziler Günü Anma Günü" etkinliği düzenlendi.



Zonguldak'ın Devrek İlçesine Gaziler Günü Anma" programı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlandı. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemi hakkında davetlilere hitap eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Devrek Şubesi Temsilcisi Muhterem Sarı," 19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan kahraman Gazilerimizin şeref günüdür. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TMMM'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yanı sıra Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Gaziler Günü canlarını bu aziz vatana adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu günde onurlandıran herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



Programın ardından kaymakamlık tarafından şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarına öğretmenevinde yemek ikramında bulunurken, Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına hitap eden Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay," Öncelikle kurumumuz tarafından organize edilen programımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de birçoğunuz ile de tanışma fırsatını yakalamış olduk. Sizler bizim her zaman için baş tacımızsınız. Bu günlere gelmemizde payı olan şehit ve gazilerimiz bu vatanın temel taşlarından, temel unsurlarından en önemli ayaklarından birisidir. Sizlerle birlikte bu günü idrak etmenin mutluluğunu yaşadık katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Düzenlenen törene; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş H. Batıkan Alan, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, muharip gaziler, askerler, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK