Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.
Devrek ilçesindeki bazı köylerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkartıyor. Kurban Bayramı
süresince iş başında olan hayvan hırsızları, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde Osman Cin'in 2 ve Muharrem Gedik'in 1 adet büyükbaş hayvanını çaldı. Mağdur vatandaşlar, hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım istediler. - ZONGULDAK
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