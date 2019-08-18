Son Dakika Haberleri: Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı
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Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı

31 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

Devrek'te 3 büyükbaş hayvan çalındı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde iki vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvan çalındı.

Devrek ilçesindeki bazı köylerde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkartıyor. Kurban Bayramı süresince iş başında olan hayvan hırsızları, ilçeye bağlı Bakırcılar köyünde Osman Cin'in 2 ve Muharrem Gedik'in 1 adet büyükbaş hayvanını çaldı. Mağdur vatandaşlar, hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım istediler. - ZONGULDAK
Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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