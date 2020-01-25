Devrek'te alkolmetreye üflemeyen sürücüye para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te alkolmetreye üflemeyen sürücüye para cezası - Son Dakika

Devrek'te alkolmetreye üflemeyen sürücüye para cezası

6 saat önce

Devrek'te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri alkollü sürücünün alkolmetreyi üflememesinden dolayı para cezasına çarptırıldıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mahalle Çay Sokak üzerinde durdurulan bir araç sürücüsüne yapılan...

Devrek'te alkolmetreye üflemeyen sürücüye para cezası, System.String[]

Devrek'te bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri alkollü sürücünün alkolmetreyi üflememesinden dolayı para cezasına çarptırıldı


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mahalle Çay Sokak üzerinde durdurulan bir araç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde alkolmetreyi üflemeyi reddetmesinden dolayı savcı talimatıyla hastanede alınan etonol değerinde 198 promil alkollü olduğu ve şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, yapılan genel bilgi taramasında daha evvel sürücünün ehliyetine iki kez 4 yıl 2 ay süreyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldığı bu nedenle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.


Sürücü ehliyetinin olmadığı, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği ve emniyet güçlerine zorluk çıkardığı için 9 bin 718 TL idari para cezasına çarptırıldı - ZONGULDAK

Yeni Mahalle, Zonguldak, Devrek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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