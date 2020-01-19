Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı
18 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.
Olay, Devrek Cumhuriyet Alanı'nda meydana geldi. M.E idaresindeki 67 T 4160 plakalı araç yolun karşısına geçmeye çalışan R.E. adlı vatandaşa çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden odu. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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