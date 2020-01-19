Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı

18 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.

Devrek'te araç yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracın çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı.


Olay, Devrek Cumhuriyet Alanı'nda meydana geldi. M.E idaresindeki 67 T 4160 plakalı araç yolun karşısına geçmeye çalışan R.E. adlı vatandaşa çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden odu. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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