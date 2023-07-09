Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı, sürücüler kentini zor dışarı attı.

Devrek'te geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle seyir halindeki ve park halinde ki araçlar sular altında kaldı.

"YARIM SAAT ÖNCE BİR DAMLA SU YOKTU"

Bazı araç sürücüleri ise akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan bazı sürücüler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaşın, "Yarım saat önce buradaydım bir damla su yoktu" dediği duyuluyor.