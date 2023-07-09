Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar - Son Dakika
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Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar

09.07.2023 15:59

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Su taşkınları sonucunda seyir halindeki ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarından atlayarak canlarını zor kurtardı. Sular altında kalan diğer sürücüler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar sular altında kaldı, sürücüler kentini zor dışarı attı.

Devrek'te geceden itibaren etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle seyir halindeki ve park halinde ki araçlar sular altında kaldı.

"YARIM SAAT ÖNCE BİR DAMLA SU YOKTU"

Bazı araç sürücüleri ise akıntıya kapılmamak için araçlarından atlayarak canını zor kurtardı. Araçları sular altında kalan bazı sürücüler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir vatandaşın, "Yarım saat önce buradaydım bir damla su yoktu" dediği duyuluyor.

İlçe merkezi yarım saatte göle döndü! Araçlar sular altında kaldı, sürücüler son anda kurtuldu
Kaynak: İHA
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Zonguldak, Hisarcık, Tragger, Devrek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrek'te araçlar sular altında kaldı, insanlar canlarını zor kurtardılar - Son Dakika
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