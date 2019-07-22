Devrek'te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:54 Kaynak: İHA
'ın Devrek
ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık
köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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