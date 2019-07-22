Son Dakika Haberleri: Devrek'te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti
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Devrek'te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti

53 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Devrek'te ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Sefer Arslan (57), ayının saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak, Yazıcık, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:54 Kaynak: İHA
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