Devrek'te berber ve kuaförler işbaşı yaptı - Son Dakika

Devrek'te berber ve kuaförler 50 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yaklaşık 50 günden bu yana Covit-19 vakası nedeniyle kapalı olan berber ve kuaförler müşterilerine hizmet vermeye başladı.



İlçede toplamda 77 adet berber ve kuaför yaklaşık 50 günden bu yana müşterilerine hizmet veremezken, kısıtlamanın kalkmasının ardından Devrek'te ki berber ve kuaförlere traş olmak ve saçlarına bakım yaptırmak için gelen müşterilerini dezenfekte ederek içeri alıyorlar. 50 günden bu yana müşterilerine hizmet veremediklerini ifade eden kuaför ve berberler," Nihayet kısıtlama sona erdi. Bu arada müşterilerimizde de yoğunluk oluşmaya başladı. Müşterilerimizle randevu sistemi ile çalışmaya başladık ve tabi ki de hijyen kurallarına da azami özen göstermeye gayret ediyoruz. Önce dezenfekte ediyoruz daha sonrada maske taktırıyoruz kesinlikle randevusuz ve maskesiz müşteri kabul etmiyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK