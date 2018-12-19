Son Dakika Haberleri: Devrek'te Çiftçilere Hibe Koyun Dağıtımı Gerçekleştirildi

Devrek'te Çiftçilere Hibe Koyun Dağıtımı Gerçekleştirildi

2 saat önce

Devrek'te çiftçilik yapan vatandaşlara hibe koyun dağıtımı gerçekleştirildiZonguldak'ın Devrek ilçesinde "2018 Yılı Kırsal Kalkınma Program" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Devrekli genç çiftçilere hibe koyun dağıtımı gerçekleştirdi.

Devrek'te Çiftçilere Hibe Koyun Dağıtımı Gerçekleştirildi, System.String[]
Devrek'te çiftçilik yapan vatandaşlara hibe koyun dağıtımı gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "2018 Yılı Kırsal Kalkınma Program" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Devrekli genç çiftçilere hibe koyun dağıtımı gerçekleştirdi. Hayvan pazarı alanında düzenlenen ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan koyun dağıtım programına; Devrek Kaymakamı Tolga Polat, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, ile çok sayıda davetli katıldı.

Hibe koyun dağıtım töreninde davetlilere hitap eden Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, "2018 yılı Genç Çiftçi Projesi ile İlçemizde 26 çiftçiye Büyükbaş Hayvan, 18 çiftçiye koyunculuk, 3 çiftçiye arıcılık, 1 çiftçiye mantarcılık ve 5 çiftçiye örtü altı tesisi olmak üzere toplam 53 çiftçiye proje uygulanmıştır. 2018 yılında uygulanan ve bugün dağıtımı yapılacak olan 612 adet koyun (kişi başı 32 koyun 2 adet koç) ile birlikte İlçemizde mevcut 3400 adet koyun sayısını 4000 adet olarak çıkartmış bulunmaktayız. Dağıtımı yapılan bu koyunlar üç yıl süreyle kesinlikle satışı yapılamayacaktır. Böyle bir şey gerçekleştirildiğinde yasalar gereği uygulamaları tereddütsüz olarak hayata geçireceğiz bundan kimse tereddüt etmesin ne sizler ne de devletimize mağdur olsun. Devletimizin amacı tarımı, çiftçiliği ve hayvancılığı geliştirmek ve katma değer kazandırmaktır.

Kıvırcık cinsi olan bu koyunlar bölgemize uyum sağlayan bir cinstir. 30 bin liralık olan bu hibe desteği projesi çiftçi vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Güncel
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