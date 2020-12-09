Son dakika haber... Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Devrek'te çıkan yangında 1 kişi öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Yeşilöz Köyünde Durmuş Kıyır'a ait ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Devrek itfaiyesi ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları olay yerine kısa sürede intikal ederek yangını kontrol altına aldılar.