Devrek'te ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ekmek fırınlarında denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekmek gramaj ve fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından kentte faaliyet yürüten ekmek fırınlarının gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve iş yeri açma ruhsatları zabıta ekiplerince kontrol edildi.

Denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa ve mevzuat dışı işlemlere rastlanmadı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halka hizmette önceliklerinden birisinin temizlik olduğunu, bu yüzden ekiplerin sıklıkla denetim yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önce temizlik zihniyetiyle hizmet ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz, özellikle gıda üzerinde yoğunlaşıyorlar. Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik olarak hizmet satın almalarını sağlamak. Bu nedenle esnafımızın da bize yardımcı olacağını umuyorum. Son denetimimiz fırınlara yönelik oldu. Ekiplerimiz ilçemizde faaliyette bulunan ekmek fırınlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum."