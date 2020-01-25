Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Devrek'te Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı, System.String[]

Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Kent Konseyi tarafından ortaklaşa organize edilen yardım kampanyasında Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.


Devrek Belediyesi tarafından yapılan anonslara duyarsız kalmayan vatandaşlar depremzedelere yardım amacıyla battaniye, yorgan, kışlık giysi ve ayakkabı yardımında bulunmak için seferber odular.


Düzenlenen yardım kampanyasına duyarsız kalmayan vatandaşlara teşekkür eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt," Öncelikle Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediyemiz tarafından hoparlörlerden yapılan anonslara duyarsız kalmayan Devrek halkına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yardım kabulleri Pazartesi gününe kadar devam edecek. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Elazığ, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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