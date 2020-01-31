Devrek'te Elazığ için yardım çadırı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek'te Elazığ için yardım çadırı kuruldu - Son Dakika

Devrek'te Elazığ için yardım çadırı kuruldu

6 saat önce

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Elazığ için yardım çadırı kuruldu.

Devrek'te Elazığ için yardım çadırı kuruldu, System.String[]

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Elazığ için yardım çadırı kuruldu.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Türk Kzılayı Devrek Temsilciliği ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa olarak hayata geçirdiği ve geçen hafta Elazığ ile Malatya'da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım çadırı kuruldu.


Cumhuriyet Alanına kurulan yardım çadırı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalırken, yardım sever vatandaşlardan yetkililer tarafından battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi elektrikli ısıtıcı ve nakdi yardım yapılması konusunda duyarlı olunması talebinde bulunuldu.


Pazartesi günü saat 17'ye kadar açık kalacak olan yardım çadırında belirtilen yardımların dışında yardım kabul edilmeyecek.. - ZONGULDAK

Kızılay, Devrek, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi
Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:40:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek'te Elazığ için yardım çadırı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]