Devrek'te esnafa kira yardımı - Son Dakika

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı için sıkıntıya düşen berber, kuaför, kahvehane gibi kirada faaliyet gösteren küçük esnafa imkanlar dahilinde yardımcı olacaklarını bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Altay, şunları kaydetti:

"Başvurmak isteyen esnafımızın iletişim bilgilerini içeren ve durumlarını anlatan kısa bir dilekçeyle birlikte, iş yeri çalışma ruhsatı, vergi levhası, esnaf odası kaydı, kira kontratı ve son 3 aylık döneme ait kira ödemelerini gösterir dekont veya hesap özetinin asıllarını da ibraz ederek birer fotokopisiyle birlikte 20 Nisan pazartesi gününden itibaren Devrek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına başvurmaları halinde değerlendirilerek maddi durumları zayıf görülenlere kira yardımı yapılacaktır. Yığılma olmaması için TC kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacaktır."

Altay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 Nisan Pazartesi günü TC No son rakamı 0-1, salı 2-3-4, çarşamba 5-6-7 ve cuma 8-9 ile bitenlerin başvuruları alınacaktır. Vakfımızın bulunduğu binanın giriş katında kurulacak standa dosya içinde belgelerini teslim edebilirler. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilindiği üzere 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık oluşturmamak için son ana kadar beklemeden hafta sonu ihtiyacınız olacak şeylerin alışverişini şimdiden yapmanızı rica ederiz."