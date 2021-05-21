Devrek'te çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde aparman dairesinin 1'inci katında yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde göre Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Alpaslan Sokakta Recep Güneyli'ye ait apartman dairesinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri olayı 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.