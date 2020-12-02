Devrek'ten kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan simit ve ekmek fırınlarında denetimlerde bulunuldu.

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek ve simit fırınlarında ürün ile vatandaşların yakın temasta bulunmamaları için emniyet şeridi çekti. Fırıncı esnafına koronavirüs kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, fırın içinde hijyen, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Denetimlerini pazar yerleri, bakkal, market, kuruyemişçi, pastane, fırın gibi gıda satışı yapılan işletmelerde yoğunlaştıran ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaya önceliği denetimi

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliğine yönelik denetim yapıldı.

İlçede yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla "yaya önceliği" konusunda denetimler yapıldı.

Devrek Cumhuriyet Alanı'ndaki yaya geçinde yapılan denetimde, yayalara ve sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda bilgilendirdi ve uyardı.

Ekipler ayrıca, araçları durdurarak sürücülere de broşür verdi ve emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti.