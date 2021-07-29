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Devrek'te hafızlık icazet programı düzenlenecek - Son Dakika

Devrek'te hafızlık icazet programı düzenlenecek

29.07.2021 14:53
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Devrek Gürbüzler Köyünde bulunan Kur'an kursunda hafızlık icazet programı düzenlenecek.

Devrek Gürbüzler Köyünde bulunan Kur'an kursunda hafızlık icazet programı düzenlenecek.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet programı düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu 2021 yılı Hafızlık Tespit Sınavlarında başarı göstererek belge almaya hak kazanan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursundan 20 erkek öğrenci için 08 Ağustos'ta Merkez Kız Kur'an Kursundan 5 kız öğrenci için ise 10 Ağustos'ta olmak üzere mezuniyetini tamamlayan öğrenciler için Hafızlık Merasimi düzenlenecek.

Erkek öğrenciler için Hafızlık Merasimi 08 Ağustos Pazar günü Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu Bahçesinde saat 12.00 ile 14.00 arasında yapılacak olup, program öncesi davetlilere çeşitli ikramlarda bulunulacak

Yine aynı kurstan mezun olan kız öğrenciler için ise Hafızlık Merasimi 10 Ağustos Salı günü saat 18.00 ile 20.00 arasında Ankara yolu üzerinde bulunan Devrek Yaşam Park Bahçesinde gerçekleştirilecek.

Organize edilen program hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Hasan İzmirli," Hafız yetiştirme hususunda bölgemizde ilçemizin özel bir yeri mevcuttur. Devrek aynı zamanda bölgemizde hafızlar diyarı olarak ta anılır. Bu hususta Devrek'in ve Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunun köklü ve tarihi bir geçmişi vardır. Merkez Kız Kur'an Kursu ile birlikte her yıl onlarca öğrencimizin hafızlığını ikmal ederek belge almaya hak kazanmaktadırlar. Bu yıl 28. gerçekleştirilecek olan hafızlık merasimine ve bu sevince tüm halkımızı ortak olmaya davet ediyoruz. Lütfen programa gelirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak icabet edilmesini özellikle rica ediyoruz" diye konuştu - ZONGULDAK

Devrek'te hafızlık icazet programı düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Zonguldak, Hisarcık, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrek'te hafızlık icazet programı düzenlenecek - Son Dakika


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