Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölü(2) - Son Dakika

Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölü(2)
6 saat önce
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDAZonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Volkan Y.'nin sokakta karşılaştığı Ahmet Cantekin'i tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Cantekin yolda karşılaştığı Volkan Y.'nin üzerine yürüyor, çıkan kavgada Volkan Y. tabancayla ateş ediyor, Cantekin de yere düşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:31 Kaynak: DHA
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