Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı - Son Dakika

Devrek'te sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayında kasadaki paraları alan hırsız kayıplara karıştı



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi iki ayrı iş yerinin kasasındaki paraları alarak kayıplara karıştı.



Vedat Ali Özkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerine gelen dükkan sahipleri iş yerlerinin soyulduğunu polise bildirirken, yapılan incelemede daha önce ilçenin çeşitli, yerinde 10 hırsızlık olayına karışan ve savcılık tarafından serbest bırakılan V.K. olduğu tespit edildi. Polis hırsızlık olayına karışan V.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ZONGULDAK