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Devrek'te işadamlarına finans semineri

1 saat önce

Devrek'te işadamlarına yönelik finans semineri davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek'te işadamlarına finans semineri, System.String[]

Devrek'te işadamlarına yönelik finans semineri davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve TSO organize edilen Finans Seminerinde işadamları bir araya geldiler.


Devrek Çınar Otel'de düzenlenen seminerde davetlilere sunumda bulunan BAKZİVED Girişimcilik Akademisi Kurucusu ve Ekonomi Danışmanı Dr. Mehmet Güneş tarafından UR-GE, AR-GE, Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB ve BAKKA hakkında bilgiler verildi.


Düzenlenen toplantıya; Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, BAKZİVED Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli, TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, bankacılar, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.


Programın ardından TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu tarafından programa konuşmacı olarak katılanlara ilçenin sembolü oklan Devrek Bastonu hediye edildi. - ZONGULDAK

Batı Karadeniz, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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