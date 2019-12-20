Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı - Son Dakika

Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı

6 saat önce

Devrek ilçesinde kadın şiddetine hayır koordinasyon plan toplantısında kurum müdürleri bir araya geldi.

Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı, System.String[]

Devrek ilçesinde kadın şiddetine hayır koordinasyon plan toplantısında kurum müdürleri bir araya geldi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışmaları sonucunda 75 maddeden oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdüm Arttırılmasına Dair Protokol imzalanarak 2019-2020 yılları için ciddi bir seferberlik başlatıldı. Söz konusu Koordinasyon Planı ve Protokolün değerlendirilmesi ve eylem planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Kaymakam başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Devrek Öğretmenevinde hayata geçirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadelenin gerçekleştirilmesi, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, aksaklıkların giderilmesi amacıyla düzenlenen toplantı da tüm birim amirleri hazır bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:39:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrek'te 'kadın şiddetine hayır' koordinasyon plan toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]