Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi

Devrek'te düzenlenen eğitim programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayata geçirilen "Kadın Kooperatifleri Eğitim Programı'na" Devrekli kadınlar büyük ilgi gösterdi.



Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük İcraat Programı kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların kooperatifleşme yoluyla güçlenmeleri amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında imzalanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyete geçmişti. Merkezde düzenlenen eğitim programında konuşan Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Hasan Turgal," Bir ülkenin gelişmiş olarak kabul edilmesinin en önemli göstergelerden biri, o ülkedeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata erkeklere eşit oranda ve etkin bir şekilde katılıp katılmadıgıdır. Unutulmamalıdır ki kalkınmanın temelinde kadınlarımızın eğitimi yatmaktadır. Kadınları eğitilmesi demek nesillerin eğitilmesi demektir. Çünkü nesilleri eğiten kadınlardır. Bu çerçevede bizler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın özellikle mesleki eğitim noktasında kendilerini geliştirebilmeleri için pek çok çalışmaya imza attık. Bugün de kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması, kadınları sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması amacıyla kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın birinci 100 günlük icraat programı kapsamında yer alan ""Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" çalışmasıyla kadın girişimcilerin sayısının çoğalmasına vesile olacak bu tür kooperatiflerin sayısının çoğalması önem arz etmektedir. Kooperatifler kadınlarımızın eğitimlerini ve mesleki kabiliyetlerini artırmalarında önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.



Programın ardından eğitim programına katılan kadınlara katılım sertifikası verildi. - ZONGULDAK