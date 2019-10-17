Son Dakika Haberleri: Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi

Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi

1 saat önce

Devrek'te düzenlenen eğitim programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi, System.String[]

Devrek'te düzenlenen eğitim programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayata geçirilen "Kadın Kooperatifleri Eğitim Programı'na" Devrekli kadınlar büyük ilgi gösterdi.


Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük İcraat Programı kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların kooperatifleşme yoluyla güçlenmeleri amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlere Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında imzalanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyete geçmişti. Merkezde düzenlenen eğitim programında konuşan Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Hasan Turgal," Bir ülkenin gelişmiş olarak kabul edilmesinin en önemli göstergelerden biri, o ülkedeki kadınların ekonomik ve sosyal hayata erkeklere eşit oranda ve etkin bir şekilde katılıp katılmadıgıdır. Unutulmamalıdır ki kalkınmanın temelinde kadınlarımızın eğitimi yatmaktadır. Kadınları eğitilmesi demek nesillerin eğitilmesi demektir. Çünkü nesilleri eğiten kadınlardır. Bu çerçevede bizler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadınlarımızın özellikle mesleki eğitim noktasında kendilerini geliştirebilmeleri için pek çok çalışmaya imza attık. Bugün de kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması, kadınları sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması amacıyla kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüzce kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın birinci 100 günlük icraat programı kapsamında yer alan ""Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" çalışmasıyla kadın girişimcilerin sayısının çoğalmasına vesile olacak bu tür kooperatiflerin sayısının çoğalması önem arz etmektedir. Kooperatifler kadınlarımızın eğitimlerini ve mesleki kabiliyetlerini artırmalarında önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.


Programın ardından eğitim programına katılan kadınlara katılım sertifikası verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:23:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrek'te kadınlar yönelik eğitim programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]