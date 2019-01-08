Devrek'te Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Devrek'te başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Devrek'te başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezinde ve özellikle de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken, konuyu değerlendiren bir yetkili, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi buluyor. Bazı köylerimizde ulaşımda sıkıntılara meydana geliyor ama ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalara devam ediyorlar. Şu ana kadar kapalı köy yolumuz yok ancak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı diğer ekiplerimiz de hazır bekletilmektedir" diye konuştu. - ZONGULDAK

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