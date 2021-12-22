Devrek'te kar yolları kapattı - Son Dakika

Devrek'te 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı 25 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Dün geceden bu yana aralıksız olarak devam eden kar yağışı ile bir çok köy yolunun kapandığını ancak ekiplerin aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Devrek Özel İdare Şefi Hulisi Davulcu, "Bölgemizde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapanmıştı arkadaşlarımızın aralıksız çalışmaları nedeniyle kapalı köy yolumuzun sayısı 25'e kadar düşmüş durumda. Ekiplerimiz araçları ile sahada aralıksız çalışmalarına olarak devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın acil durumlarda 112'yi aradığında ise paletli ambulanslar devreye girmektedirler. Ancak şuana kadar bize yansıyan acil bir durum haberi gelmedi kapalı olan köy yollarımızın açılması için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedirler" diye konuştu.

(Fikri Erdem-İHA)