Devrek'te kırmızıçizgi uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için Devrek'te kırmızı çizgi etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için hayata geçirilen kırmızı çizgi uygulamasında protokol ver öğrenciler bir araya geldi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen organizasyonda düzenlenen bir kısım yaya geçidinin kırmızı çizgiye boyanırken, öğrenciler tarafından taşınan dövizlerde kırmızı çizgimizdir mesajı vurgulanarak sürücülere farkındalık oluşturulması amaçlandı. - ZONGULDAK